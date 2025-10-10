Nagelsmanns Pläne durchkreuzt: Füllkrug wieder verletzt

Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte eigentlich Niclas Füllkrug für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominieren, doch der Fan-Liebling ist mal wieder verletzt. Wie Nagelsmann vor dem Spiel in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) in der ARD erklärte, hat Füllkrug im Training seines Klubs West Ham United einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten.

Für den angeschlagenen Stuttgarter Jamie Leweling (Adduktorenprobleme) nominierte Nagelsmann unter der Woche stattdessen Offensivspieler Kevin Schade vom FC Brentford nach. Füllkrug dürfte damit auch für die Länderspiele im November in Luxemburg und gegen die Slowakei nicht zur Verfügung stehen.