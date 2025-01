Nationalspielerin Minge verlängert in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat die nächste Leistungsträgerin an sich gebunden. Nach den Vertragsverlängerungen mit Alexandra Popp und Svenja Huth (beide bis 2026) stattete der DFB-Pokalsieger auch Fußball-Nationalspielerin Janina Minge mit einem neuen Kontrakt aus. Der Vertrag der 25-Jährigen läuft nun bis 2028 und damit ein Jahr länger als bisher.

"Schon nach kurzer Zeit fühle ich mich hier sehr wohl und die frühzeitige Verlängerung zeigt mir, wie sehr meine Arbeit geschätzt wird und dass der Verein langfristig auf mich setzt", sagte Minge, die im vergangenen Sommer vom SC Freiburg nach Wolfsburg gewechselt war.

Die 15-malige Nationalspielerin, die in Paris die Olympia-Bronzemedaille gewann, habe mit ihren "konstant starken Leistungen" einen "großen Anteil an der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft in dieser Saison", sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann: "Wir sind überzeugt davon, dass Jani alles mitbringt, um in Zukunft eine führende Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen zu können."