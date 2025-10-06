Nationalspielerin Nüsken verlängert bei Chelsea

Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat ihren auslaufenden Vertrag beim FC Chelsea um ein Jahr verlängert. Die Mittelfeldspielerin hat sich nun bis zum Sommer 2027 an den englischen Meister gebunden, wie der Klub am Montag bekannt gab.

"Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr bei Chelsea zu bleiben und ein weiteres Jahr mit meinem Team zu verbringen. Wir haben ein großes Jahr vor uns", sagte Nüsken laut Vereinsmitteilung, "und hoffentlich können wir den Champions-League-Titel holen. Wir wollen gemeinsam viel erreichen."

Seit ihrem Wechsel aus Frankfurt 2023 spielt die 24-Jährige für die Blues, mit denen sie zweimal die Meisterschaft sowie je einmal den FA Cup und den Ligapokal gewann. In bislang 76 Pflichtspielen erzielte sie 18 Tore.

"Sie war ein wichtiger Teil des Erfolgs, den wir in den letzten Jahren hatten, und wir freuen uns darauf, dass sie auch in der aktuellen Saison wieder ihren Beitrag leisten wird", sagte Paul Green, Leiter von Chelseas Frauenfußball-Abteilung. Zum Start in die Champions League sind Nüsken und Co. am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) beim FC Twente gefordert.