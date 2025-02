Nationaltorhüterin Winkler wechselt nach Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen ersten Sommerzugang perfekt gemacht und Nationaltorhüterin Sophia Winkler verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt die 21-Jährige zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten SGS Essen nach Frankfurt und erhält dort einen Vertrag bis 2029.

"Ich bin seit acht Jahren in Essen und habe im vergangenen Jahr meine ersten Einladungen für die deutsche A-Nationalmannschaft bekommen. Es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an, ab dem Sommer die nächsten Schritte zu machen, um mich weiterzuentwickeln und auf Topniveau messen zu können", sagte Winkler. Sie wolle sich "in erster Linie sportlich und persönlich bei der Eintracht weiterentwickeln", komme "aber auch mit dem großen Traum, Titel zu gewinnen".

Im Sommer 2017 war Winkler nach Essen gekommen und hatte 2021 in der Bundesliga der Frauen debütiert. Bislang absolvierte sie 69 Liga-Partien im Trikot der SGS und kam im vergangenen November beim 6:0 in der Schweiz erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Nun schließt sich Winkler im Sommer den Frankfurterinnen an. Deren etatmäßige Nummer eins Stina Johannes, deren Vertrag ausläuft, wird derzeit mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Laut Medienberichten steht die Torhüterin, die wie Winkler zum DFB-Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele gehört, vor einem Wechsel zum DFB-Pokal-Sieger. Dort würde Johannes auf die ehemalige Nationaltorhüterin Merle Frohms folgen, die den Verein nach Saisonende verlassen wird.