Nations League: Berger und Hendrich weiter im DFB-Team

Zukunftsentscheidungen vertagt: Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (34) und Verteidigerin Kathrin Hendrich (33) werden mit den deutschen Fußballerinnen die Nations-League-Finalrunde bestreiten und nach den abschließenden Partien des EM-Jahres wahrscheinlich über ihren Verbleib oder Rücktritt entscheiden. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir zusammen mit ihnen die Nations League zu Ende spielen. Und dass ich mich am Rande dieser Spiele mit ihnen unterhalte, wie sie die Zukunft sehen", sagte Bundestrainer Christian Wück bei einer Medienrunde in Frankfurt/Main.

Berger (Gotham FC), zusammen mit Giulia Gwinn zur Fußballerin des Jahres gekürt, hatte ihre Zukunft im DFB-Tor nach der EM noch offen gelassen. "Man darf nicht vergessen, das nächste große Ziel ist die Weltmeisterschaft 2027", betonte Wück mit Blick auf die Zeitspanne bis zum nächsten großen Turnier, das in Brasilien stattfinden wird.

Wieder mit von der Partie wird im Halbfinale gegen Frankreich (24./28. Oktober) in Düsseldorf und Caen wohl Lena Oberdorf sein. Der Bayern-Star könne nach der verpassten EM "auf Sicht ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft werden", erklärte Wück, der die lange verletzte 23-Jährige eher auf der Achter- als auf der gewohnten Sechserposition einsetzen möchte: "Dann haben wir im Mittelfeld ein Überangebot von richtig guten Spielerinnen."

Ob Kapitänin Gwinn (FC Bayern) bei der Nominierung am 14. Oktober nach ihrer überstandenen EM-Knieverletzung schon wieder im Kader stehen wird, ist laut Wück noch offen. "Bei Giuli muss man abwarten, wie das Knie nach der Verletzung reagiert", sagte der 52-Jährige. Die letzten Länderspiele des Jahres stehen im November mit dem Finale oder dem Spiel um Platz drei an, wenn es gegen Spanien oder Schweden geht.