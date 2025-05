Nations League: Nagelsmann will den Titel

Die Ansage von Julian Nagelsmann war unmissverständlich. "Wir würden gerne Titel gewinnen und unser Selbstverständnis weiter füttern. Auch wenn es nur ein kleiner Titel ist, ist er für uns als Gruppe sehr wichtig", sagte der Bundestrainer vor dem Halbfinale in der Nations League am Mittwoch in München gegen Portugal.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft versammelte sich am Freitag in Herzogenaurach und hielt vor rund 4000 Zuschauern ein öffentliches Training ab. Die Erfolgsserie nach nur einer Niederlage in den vergangenen 17 Spielen soll ausgebaut werden. "Das Selbstverständnis ist gewachsen", betonte Nagelsmann. Aber: "Selbstverständnis und Selbstvertrauen sind fragile Elemente, die man immer wieder pflegen muss."

Europameister Spanien und Weltmeister Argentinien dienen als Vorbilder. Vor ihren großen Titeln legten sie beeindruckende Siegesserien hin. "Man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Sicht erfolgreich ist, wenn man Spiele gewinnt. Deswegen ist das Spiel am Mittwoch so wichtig", sagte Nagelsmann.