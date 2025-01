Neuer Job: Winfried Schäfer heuert in Ghana an

Der deutsche langjährige Fußballtrainer Winfried Schäfer hat einen neuen Job: Der 75-Jährige übernimmt beim ghanaischen Fußballverband (GFA) die Rolle des Technischen Beraters und des Fußballdirektors. Das gaben die Black Stars am Mittwoch bekannt.

Als Technischer Berater soll Schäfer eng mit Cheftrainer Otto Addo, der einst in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund aktiv war, zusammenarbeiten, schrieb der Verband. Gemeinsam wollen Schäfer und Addo die ghanaische Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur und zur WM 2026 in Nordamerika führen. Zuletzt hatte das Team geschwächelt, beim Afrika Cup 2024 war Ghana in einer Gruppe mit Äquatorialguinea, Ägypten und Mosambik gescheitert.

Schäfer blickt auf eine lange Trainerkarriere, unter anderem mit Stationen als Nationalcoach in Kamerun, Thailand und Jamaika, zurück. Zuletzt hatte er bis Ende 2021 in Katar den Klub Al-Khor SC trainiert und war seitdem ohne Job.

Anlässlich seines 75. Geburtstages im Januar hatte Schäfer gegenüber dem SID betont, wie gerne er wieder im Fußball arbeiten würde: "Es kribbelt! Ich liebe es, als Trainer zu arbeiten. Das ist mein Leben." Nun bekommt der ehemalige Bundesligaprofi vom Karlsruher SC und Borussia Mönchengladbach, der seine Trainerkarriere 1986 beim KSC begonnen hatte, die Chance, seine Expertise in einer anderen Funktion zu beweisen.