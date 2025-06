Neururer leitet 23. Ausgabe des VDV-Proficamps

Zum 23. Mal treffen sich ab dem 7. Juli vertragslose Fußballspieler, um sich über vier Wochen im Mannschaftstraining und in Testspielen fit zu halten - zum achten Mal leitet der ehemalige Bundesligatrainer Peter Neururer die Gruppe als Cheftrainer an. Das alljährlich ausgetragene Proficamp der Spielergewerkschaft VDV findet in der Sportschule Kaiserau statt.