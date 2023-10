Neymar-Nachbar aus Paris packt aus: "Wir sind froh, dass er weg ist!"

Anzeige

Im vergangenen Transfer-Sommer wechselte Neymar für rund 90 Millionen von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Ein Mensch freut sich besonders - sein ehemaliger Nachbar aus Paris.

Von 2017 bis 2023 spielte Neymar bei PSG. Mittlerweile versucht der Brasilianer, seine Villa in Paris zu verkaufen. Sein ehemaliger Nachbar ist darüber besonders erfreut, denn der Superstar fiel in seiner Zeit in der französischen Hauptstadt wohl immer wieder negativ auf.

Neymar's Ex-Nachbar ließ seinem Frust gegenüber der "Le Parisien" nun freien Lauf: "Es war Chaos. Wir haben Frauen auf Portugiesisch schreien hören, während sie die Korken knallen ließen. Er hat große Projektoren gehabt, die mitten in der Nacht alles bei uns erleuchtet haben."

"Jedes Wochenende wurde locker bis 4 Uhr gefeiert. Vor allem an Spieltagen im Sommer. Die Musik war so laut, dass ich das Gefühl hatte, die Party wäre in meinem Wohnzimmer", erklärt er weiter.

Der zuständige Immobilienmakler Antoine Ferri dementierte die Aussagen des Ex-Neymar-Nachbarn hingegen klar und deutlich: "Es stimmt schon, dass er ein ungewöhnlicher Mieter in dieser Nachbarschaft war. Aber es gab nur zwei wichtige Termine pro Jahr: seinen Geburtstag und das Ende der Saison. Aber selbst diese Abende sind verhalten, ruhig und respektvoll abgelaufen."