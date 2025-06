Neymar verlängert beim FC Santos

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat seinen Vertrag beim FC Santos bis zum Jahresende verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Neymar (33) war im Januar von Al-Hilal in Saudi-Arabien zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, auch wegen einiger Verletzungen kam er bislang aber nicht in Form.