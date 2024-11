NWSL: Berger folgt Schult ins Play-off-Halbfinale

Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger steht mit ihrem US-Klub Gotham FC im Play-off-Halbfinale der NWSL. Die Fußball-Nationaltorhüterin setzte sich mit dem Titelverteidiger in einem spannenden Viertelfinale mit 2:1 (0:0) gegen die Portland Thorns um U23-Nationalspielerin Marie Müller durch.

Der Last-Minute-Siegtreffer von Rose Lavelle (90.+7) beendete auch die große Karriere von Kanadas Ikone Christine Sinclair, die sich nach zwölf Spielzeiten bei den Thorns in den Fußball-Ruhestand verabschiedet. Gotham misst sich in der Vorschlussrunde nun am Samstag mit Washington Spirit, dem zweitbesten Team der regulären Saison.

Ein deutsches Duell im Finale ist möglich, nachdem Almuth Schult mit KC Current bereits am vergangenen Samstag ins Halbfinale eingezogen war (1:0 gegen North Caroline Courage). Die langjährige Nummer eins des DFB-Teams tritt mit Kansas City am Sonntag bei Topfavorit Orlando Pride an.