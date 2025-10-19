Oberdorf-Schock bei Bayern-Sieg: München weiter ohne Niederlage

Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga ungeschlagen und haben ihre Tabellenführung gefestigt. Gegen den 1. FC Köln gewann das Team von Trainer José Barcala nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 5:1 (1:1). Überschattet wurde der sechste Sieg im siebten Saisonspiel allerdings von einer erneuten Knieverletzung von Lena Oberdorf.

Die Nationalspielerin wurde bei einem Zusammenprall mit Kölns Adriana Achcińska unglücklich getroffen. Oberdorf, die nach einer im Juli 2024 erlittenen Kreuz- und Innenbandverletzung - ebenfalls im rechten Knie - erst beim Saisonstart ihr Comeback gegeben hatte, wurde gestützt und bandagiert vom Feld gebracht.

In der Tabelle steht Double-Sieger Bayern mit 19 Punkten weiter ganz vorne, der ewige Rivale VfL Wolfsburg bleibt mit drei Punkten Rückstand allerdings dran. Die Wölfinnen gewannen am Sonntag bei Bayer Leverkusen ebenfalls mit 5:1 (2:0). Bayer-Torhüterin Charlotte Voll sah dabei schon in der ersten Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte, in der zweiten Hälfte war Leverkusen dann nur noch zu neunt: Auch Lilla Turanyi musste wegen rohen Spiels vom Feld.

In München gestalteten die Kölnerinnen in einer munteren Anfangsphase das Spiel weitgehend ausgeglichen und gingen nach einer Ecke durch Sandra Maria Jessen in Führung (4.). Die Münchnerinnen kamen tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Momoko Tanikawa (45.+7) zum verdienten Ausgleich.

Nach Wiederbeginn riss Barcalas Team die Partie vollends an sich: Klara Bühls Eckball brachte Magdalena Eriksson per Kopf aus fünf Metern zentral im Tor unter (53.), ehe Georgia Stanway nach Vorarbeit von Lea Schüller auf 3:1 erhöhte (60.). Bis dahin gut mitspielende Kölnerinnen zeigten im Anschluss Auflösungserscheinungen in der Defensive und kassierten durch Stine Ballisager (71.) und einen Foulelfmeter von Pernille Harder (84.) zwei weitere Gegentore.