Oberdorf und Khedira appellieren für mehr Blutspenden

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf und Weltmeister Sami Khedira fordern die Deutschen zu mehr Blutspenden auf. "Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, wie viel sie mit einer Blutspende bewirken können – nämlich bis zu drei Menschenleben retten", appellierte Khedira im Rahmen einer Kampagne durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zum Weltblutspendetag am 14. Juni.

Derzeit spenden nur drei Prozent der theoretisch Spendefähigen in Deutschland. "Es braucht mehr Menschen, mehr junge Menschen, die sich langfristig engagieren", sagte der Weltmeister von 2014. Da Blut lediglich 42 Tage haltbar ist, "bedarf es hier noch mehr kontinuierliches Engagement, um langfristig dem Bedarf nachzukommen".

In Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden benötigt. Besonders in Urlaubszeiten oder während saisonaler Schwankungen kommt es immer wieder zu Engpässen in der Versorgung.

"Der Sommer steht vor der Tür. Doch während wir alle unsere Pause genießen, dürfen wir nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die auf Blutpräparate warten", sagte Oberdorf. Gerade jetzt sei es "essenziell, die Basis blutspendefähiger Menschen zu vergrößern".

Neben Oberdorf und Khedira unterstützen auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, Moderatorin Esther Sedlaczek sowie Verbände und Vereine wie Borussia Dortmund, Hannover 96, Holstein Kiel oder die Basketballer des FC Bayern München den diesjährigen Aufruf.