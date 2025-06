RB Leipzig - Heimtrikot

Bundesligist RB Leipzig wird künftig in einem weißen Trikot in den Heimspielen auflaufen, gespickt mit roten Akzenten. Ausgerüstet werden die Sachsen von Puma. Durch die sogenannte dryCELL-Technologie sollen die Fans in den Trikots einerseits kühl bleiben, aber eben auch trocken.