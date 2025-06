+++ 02. Juni, 14:40 Uhr: Real macht bei Stiller ernst: Erstes Angebot erwartet +++

Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass Xabi Alonso den Wunsch hat, Angelo Stiller zu Real Madrid zu holen. Die spanische Zeitung "AS", die Real nahe steht, hat nun berichtet, wie die Königlichen den Deal angehen möchten.

Während die "Bild" eine Einigung zwischen Stiller und den Königlichen bis jetzt dementiert, liegt diese laut spanischen Medien schon vor.

Der "AS" zufolge macht Real im Poker nun so richtig ernst und stellt dafür auch einen Transfer von Benfica-Verteidiger Alvaro Carrera hinten an.

Real Madrid soll kurz davor stehen, das erste Angebot abzugeben und erwartet, dass der VfB Stuttgart bei etwa 50 Millionen Euro schwach werden könnte.

Die Schwaben haben jedoch keinen Verkaufsdruck. Stiller hat noch bis 2028 Vertrag und soll noch keinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Zudem verfügt er für diesen Sommer über keine Ausstiegsklausel. Erst im Sommer 2026 soll es eine Klausel für 36 Millionen Euro geben, die der VfB dem Mittelfeldmann jedoch für zwei Millionen Euro abkaufen könnte.

Real soll laut dem Bericht aber auch einen möglichen Rodri-Transfer im Hinterkopf haben. Die Madrilenen hoffen darauf, den 28-Jährigen im Sommer 2026 vergleichsweise günstig oder im Sommer 2027 ablösefrei bekommen zu können.

Rodri könnte dann die Zügel im Real-Mittelfeld in die Hand nehmen. Bis dahin trauen die Verantwortlichen das aber auch Stiller zu. Sollte Rodri in einem oder zwei Jahren aufschlagen, könnten beide Seite an Seite im Mittelfeld spielen, ehe Stiller in fernerer Zukunft der absolute Boss im Real-Mittelfeld werden könnte.

Stiller soll daher ungeachtet von Rodri zu den Madrilenen wechseln. Gut möglich aber, dass dafür mehr als 50 Millionen Euro fließen müssen.