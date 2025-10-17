Österreich: Kreuzbandriss bei Nationaltorhüterin Zinsberger

Die österreichische Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt monatelang aus. Die Champions-League-Siegerin vom FC Arsenal zog sich die Verletzung im Training vor dem Königsklassenduell mit Benfica Lissabon zu, wie die Londoner am Freitag mitteilen. Für Österreich ist es der nächste schwerwiegende Ausfall.

Bereits Sarah Zadrazil vom deutschen Double-Gewinner Bayern München sowie Marie Höbinger (FC Liverpool) fehlen der Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl in den anstehenden Nations-League-Spielen aufgrund eines Kreuzbandrisses, einen solchen erlitt im Sommer auch Lilli Purtscheller (SGS Essen).

"Es ist aktuell eigentlich kaum in Worte zu fassen, von welchem Verletzungspech wir derzeit beim Frauen-Nationalteam betroffen sind", wird Schriebl in der Mitteilung des österreichischen Verbands zitiert. Für die beiden Play-off-Duelle in der Nations League gegen Tschechien (24. und 28. Oktober) wurde Larissa Rusek vom 1. FC Nürnberg für Zinsberger nachnominiert.