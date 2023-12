Perfekte Vorrunde: Schick leitet Bayers Kantersieg ein

Anzeige

Traumhaftes Startelf-Comeback für Patrik Schick, perfekte Gruppenphase für Bayer Leverkusen: Der Bundesliga-Spitzenreiter hat in der Europa League seine Titelambitionen untermauert und ist als einziges Team ohne Punktverlust ins Achtelfinale gestürmt. Mit dem lockeren 5:1 (3:0)-Erfolg gegen den norwegischen Pokalsieger Molde FK holte der Vorjahres-Halbfinalist am Donnerstag den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Rückkehrer Schick (7.), Edmond Tapsoba (22.), ein Eigentor von Martin Ellingsen (25.) und Adam Hlozek (60./70.) sorgten für die Treffer der mittlerweile seit 23 Spielen ungeschlagenen Werkself. Eric Kitolano sorgte für den Ehrentreffer der Gäste (75.).

Als souveräner Gruppensieger, das stand schon vor der Partie fest, geht das Team von Trainer Xabi Alonso der Zwischenrunde gegen die Champions-League-Absteiger aus dem Weg. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt und am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum will Bayer zum Jahresausklang die Tabellenführung in der Liga behaupten.

Alonso rotierte zum Auftakt in den Heimspiel-Dreierpack mächtig durch, schonte gleich sieben Liga-Stammspieler. Im Tor durfte Eigengewächs Niklas Lomb ran, im Sturmzentrum startete Schick - nach seiner langwierigen Adduktoren-Verletzung und zuletzt einem Faserriss in der Wade erstmals seit November 2022.

Und der Tscheche hatte keine Anlaufschwierigkeiten: Nach einem Ballgewinn von Robert Andrich bekam er zu viel Platz und vollendete von der Sechzehnerkante mit seinem starken linken Fuß. Schon gegen BK Häcken und Paderborn im Pokal hatte der 27-Jährige getroffen.

Nach dem knappen 2:1 im Hinspiel sorgte Bayer diesmal früh für klare Verhältnisse: Tapsoba streichelte eine Flanke von Jonas Hofmann ins lange Eck, die Hereingabe von Nathan Tella legten sich die Gäste in Ping-Pong-Manier selbst rein.

Bei einer Dreifachchance kurz vor der Halbzeit scheiterte erst Tella am Block, Schick mit einer feinen Volley-Abnahme am Pfosten und schließlich Hlozek freistehend aus fünf Metern (44.) - Alonso konnte es an der Seitenlinie kaum fassen.

In der 59. Minute endete der Arbeitstag für Schick, vor allem mit Blick auf den Afrika-Cup im neuen Jahr soll er kontinuierlich aufgebaut werden. Hlozek schraubte das Ergebnis nach einem starken Solo mit einem strammen Schuss aus der Distanz in die Höhe.