Pochettino nominiert ersten Kader als US-Nationaltrainer

Mauricio Pochettino hat seinen ersten Kader als Fußball-Nationaltrainer der USA nominiert. Mit Joe Scally von Borussia Mönchengladbach befindet sich auch ein Bundesliga-Profi im Aufgebot für die anstehenden Länderspiele in Austin/Texas gegen Panama am 12. Oktober (Ortszeit) und drei Tage später in Mexiko.