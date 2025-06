Podolski zum 40.: "Nur eine Zahl"

Die 40 ist für Lukas Podolski "nur eine Zahl", und "grundsätzlich fühle ich mich noch absolut fit, mir tut nichts weh", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger anlässlich seines runden Geburtstags am Mittwoch: "Ich weiß natürlich auch, dass meine Karriere bald vorbei ist. Aber noch nicht jetzt."

Deshalb hat der frühere Profi des 1. FC Köln und von Bayern München unlängst seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze bis 2026 verlängert. "Viele Teamkollegen, Mitarbeiter und natürlich die Fans haben gesagt: Poldi, wir brauchen dich noch, mach bitte weiter", berichtete er: "Die erste polnische Liga ist keine Kirmes-Liga, da musst du schon immer körperlich und mental bereit sein - auch im Training. Und das bin ich."

Podolski, der sich als "Macher" bezeichnete, habe sein Leben dem Sport verschrieben: "Fußball ist halt das, was ich liebe. Für den Traum, Profi zu werden, habe ich alles gegeben. Ich bin 40 und seit 22 Jahren im Profifußball erfolgreich: Ich denke, das können nicht viele andere vorweisen."

Daher ist der Schritt, dem Profifußball in naher Zukunft den Rücken zu kehren, nicht leicht. "Ich hatte auch ein bisschen Bammel vor der Situation nach einem Karriereende", sagte Podolski: "Ich wäre wohl dann mit der Familie sicherlich in einen längeren Türkei-Urlaub gefahren. Und zwar zu einer Zeit, in der sich alle Mannschaften auf die neue Saison vorbereiten. (...) Da wäre bei mir vielleicht der Gedanke aufgekommen: Hättest du doch bloß mal weitergemacht."

Podolski spielte nicht nur in Deutschland und Polen, er war auch in England (FC Arsenal), Italien (Inter Mailand), der Türkei (Galatasaray, Antalyaspor) und Japan (Vissel Kobe) aktiv.