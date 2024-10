Popp-Abschiedsspiel ohne Däbritz und Lohmann

Der neue Frauen-Bundestrainer Christian Wück bekommt nach seinem Traumeinstand gegen England in Wembley (4:3) weitere Personalprobleme. Torschützin Sara Däbritz (muskuläre Verletzung) und Sydney Lohmann (Kniebeschwerden) müssen bereits vor dem Abschiedsspiel für die langjährige Kapitänin Alexandra Popp am Montag (18.10 Uhr/ZDF) in Duisburg gegen Australien abreisen.