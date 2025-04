Popp über DFB-Frauen: Von frühem Aus bis EM-Titel alles drin

Die ehemalige Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp sieht die deutschen Fußballerinnen bei der anstehenden EM als Wundertüte. "Da ist alles möglich", sagte Popp im Interview mit YouTuber Manu Thiele: "Vom Titel bis auch, wenn sie sich nicht straffen, (...) zum Gruppenphasen-Aus kann alles passieren."

Sie "kenne die Mädels alle. Und man sieht natürlich auch Woche für Woche, was sie in den Vereinen abreißen", erklärte die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg: "Und ich weiß auch grundsätzlich, was sie in der Nationalmannschaft abreißen können."

Das Viertelfinale beim Turnier im Sommer in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sei bei der vorhandenen Qualität im Team von Bundestrainer Christian Wück aus ihrer Sicht "auf jeden Fall realistisch". Mehr sei dann möglich, "wenn sie sich richtig reinspielen und die Qualität voll auf den Platz bringen".

Bei der vergangenen EM 2022 in England hatte sich die DFB-Auswahl um Popp überraschend bis ins Finale gekämpft, musste sich dann aber im Endspiel den Gastgeberinnen geschlagen geben (1:2 n.V.). Im Jahr darauf folgte bei der WM in Australien das historische Vorrunden-Aus. Nach Bronze bei den Olympischen Spielen von Paris im vergangenen Sommer beendete Popp im Oktober nach 145 Länderspielen ihre Karriere im Nationalteam.