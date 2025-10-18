Prömel stärkt Baumann: "Dann hat der DFB gar kein Problem"

Bundesliga-Profi Grischa Prömel hat sich in der anhaltenden Torhüter-Debatte um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft klar hinter seinen Teamkollegen Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim gestellt. "Wenn Oliver Baumann das Problem der deutschen Nationalmannschaft ist, dann hat der DFB sowas von gar kein Problem", sagte der Mittelfeldspieler im Gespräch mit Sport1 und ergänzte überzeugt: "Niemand braucht sich Sorgen zu machen, wenn Oli bei der WM die Nummer eins sein wird."

Baumann sei ein Muster an Konstanz und Einsatzwillen, führte der 30-Jährige aus. "Ich sehe Oli jeden Tag, und mich macht es glücklich, dass er jetzt seine Chance bekommen hat. Er ist so souverän, arbeitet hart und hat immer an diesen Traum geglaubt", sagte Prömel. "Für mich steht außer Frage: Mit Oli im Tor wird die Nationalmannschaft eine super WM spielen."

Hintergrund der Aussagen ist die Diskussion um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem 1:0 im WM-Qualifikationsspiel in Nordirland betont, die Debatte sei "nicht zielführend". Weder Baumann, der derzeit als Vertreter des verletzten Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten steht, noch der zurückgetretene Neuer profitierten davon. "Wir haben von den letzten zehn Spielen keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten", hatte Nagelsmann bekräftigt.