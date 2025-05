"In allen Köpfen": PSG will nach Pokalsieg das Triple

Die Meisterschaft ist längst sicher, der Pokalsieg perfekt - nun hofft Paris Saint-Germain auf das erste Triple der Vereinsgeschichte und die Krönung einer starken Saison. Das Team "hätte sich nicht besser auf das Champions-League-Finale" gegen Inter Mailand am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) vorbereiten können, lobte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem 3:0 (3:0) gegen Stade Reims und dem 16. Triumph im nationalen Pokal.

Der spanische Trainer lobte die "wunderbare Spielfreude" seiner Mannschaft, "die uns auf dieses entscheidende Spiel vorbereitet hat, in dem wir hoffentlich Geschichte schreiben werden". Bradley Barcola (16., 19.) und Achraf Hakimi (43.) hatten am Samstagabend im Stade de France die Treffer für den Favoriten erzielt.

Sein Team bereite sich "eigentlich" seit dem Trainingsauftakt zu Saisonbeginn auf das Endspiel der Königsklasse vor, sagte Enrique. Das Finale gegen Inter sei "in den Köpfen aller Spieler, des gesamten Vereins, aller Fans, in Paris und auf der ganzen Welt. Dieses Datum ist in den Kalender eingraviert". Er gehe das Duell mit den Mailändern "mit Zuversicht an".

PSG stand zuvor einmal im Champions-League-Finale, 2020 verloren die Franzosen in Lissabon gegen Bayern München (0:1).