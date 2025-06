"Keine Antwort": Woltemade weicht Zukunftsfragen aus

Nach turbulenten Stunden ist Shootingstar Nick Woltemade allen Fragen zu seiner Zukunft kurz vor dem EM-Finale mit der deutschen U21 ausgewichen. "Wir spielen morgen ein Finale, das ist der einzige Fokus", sagte der Angreifer des VfB Stuttgart, der sich Medienberichten zufolge mit Bayern München einig sein soll. Es gebe "immer Sachen, die um einen herum passieren - auch bei anderen". Ein Vertreter der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wies bei der Pressekonferenz am Freitag mehrmals daraufhin, dass nur Fragen zum Finale erlaubt seien.

Die Nachfrage, wie er persönlich mit den Diskussionen der vergangenen Stunden umgehe, ließ Woltemade am Freitagnachmittag unbeantwortet. "Das ist leider keine Frage zum Spiel morgen. Deshalb gibt es darauf keine Antwort", sagte der 23-Jährige vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/Sat.1) gegen England in Bratislava. Das Finale sei "eine einmalige Chance", darauf hätten er und seine Teamkollegen "lange hingearbeitet". Auch DFB-Coach Antonio Di Salvo ließ das Thema kalt. "Ich kümmere mich um 23 Spieler und das Finale. Alles, was drumherum ist, ist mir wurscht", sagte er.

Am Donnerstag hatten sowohl Sky als auch die Bild berichtet, dass sich Bayern mit Nationalspieler Woltemade über einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt haben soll. Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte im Anschluss, dass der VfB "fest" mit dem Offensiv-Allrounder plane. Man wolle "auch im kommenden Jahr von seinen sportlichen Qualitäten profitieren. Dazu gibt es kein alternatives Planungsszenario", sagte er der Bild.

Bei der U21-EM in der Slowakei hat Woltemade, der zuletzt bereits sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben hatte, das deutsche Team mit sechs Treffern ins Endspiel geführt. Der Stürmer spielt seit einem Jahr in Stuttgart, sein Vertrag läuft bis 2028.