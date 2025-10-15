"Meisterschaft": Hjulmand sieht großes Potenzial im Bayer-Kader

Der neue Trainer Kasper Hjulmand will mit Bayer Leverkusen schon bald wieder um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga spielen. "In unseren Spielern steckt noch mehr Potenzial, als viele denken. Die Voraussetzungen für die Mannschaft und den Verein sind hervorragend", sagte der 53 Jahre alte Däne der Sport Bild. Hjulmand, seit Anfang September im Amt, will die großen Ambitionen auch in dieser Saison bereits mit Leben füllen.

"Jetzt denke ich nicht darüber nach, ob es nächste Saison möglich ist. Ich will es so schnell wie möglich schaffen. Ich gehe mit dem Anspruch, die Meisterschaft zu gewinnen, in jedes Spiel", sagte der ehemalige dänische Nationaltrainer.

Die Aussagen Hjulmands dürften den Bayer-Verantwortlichen gerade angesichts der Überwerfungen mit Hjulmands Vorgänger Erik Ten Hag gefallen. Der Niederländer war bereits nach zwei Spieltagen entlassen worden und im Vorfeld mit kritischen Aussagen zur Kaderqualität aufgefallen. Ten Hag sprach von "Schwachstellen" und forderte öffentlich Neuzugänge. "Wir wissen, dass es Zeit brauchen wird, eine komplett neue Mannschaft aufzubauen", sagte Ten Hag damals mit Blick auf die Erwartungen und sorgte damit für Irritationen bei den Klub-Verantwortlichen.

Für Nachfolger Hjulmand und den jungen Bayer-Kader läuft es auch sportlich besser. Sechs Pflichtspiele, keine Niederlage, so lautet die Bilanz unter dem neuen Trainer. In der Liga holte Leverkusen mit dem Dänen zehn Punkte aus vier Spielen; einzig Bayern München war in dieser Phase besser. Aktuell liegt die Werkself auf Rang fünf.