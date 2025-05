"Möglichst zeitnah": Füllkrug peilt DFB-Rückkehr an

Stürmer Niclas Füllkrug peilt nach einer von Verletzungen geprägten Saison eine baldige Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft an. Es "wäre mir schon wichtig, mich möglichst zeitnah wieder zeigen zu können", sagte der 32-Jährige dem Fachmagazin kicker. Zuletzt war der Profi von West Ham United im September 2024 im DFB-Trikot aufgelaufen.

Er "konnte natürlich nicht damit rechnen, dass ich so lange nicht dabei sein würde", betonte Füllkrug, den in seiner ersten Saison in England zwei monatelange Verletzungen zurückgeworfen hatten. Dennoch blieb der Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem Staff bestehen: "Das Trainerteam ist sehr engagiert, bei den verletzten Spielern nachzuforschen und eine persönliche Ebene zu wahren", sagte der Stürmer. Ob er bereits im Juni beim Final-Four-Turnier der Nations League wieder zum Kader der Nationalmannschaft zähle, wisse er noch nicht.

Füllkrug, der den BVB im Sommer verlassen hatte, habe sich seine erste Saison in England "anders vorgestellt". Er kam in der Premier League bislang auf 16 Einsätze, erzielte dabei drei Tore. "Mir hat einfach eine ausgeprägte Vorbereitung nach der EM gefehlt", so der Nationalstürmer.

Langfristig sei "selbstverständlich" die WM 2026 das Ziel. Denn: "Ich war in den letzten zweieinhalb Jahren bei jedem Länderspiel dabei, bin immer zum Einsatz gekommen", sagte Füllkrug. In bislang 22 DFB-Einsätzen hat er 14 Tore geschossen.