"Qualität sinkt": Haaland beklagt hohe Belastung im Fußball

Meisterschaft, nationale Pokale, Champions League - und jetzt auch noch die Länderspiele mit Norwegen: Stürmerstar Erling Haaland stößt die hohe Belastung im Fußball sauer auf. "Das Problem sind nicht die Spiele, sondern die Qualität. Die Qualität sinkt", sagte der 23-Jährige vor der Begegnung mit der norwegischen Nationalmannschaft am Freitag (18.00 Uhr) gegen Tschechien: "Man kann von mir nicht erwarten, dass ich 70 Spiele mit über 1000 Metern Sprint pro Spiel absolviere."

In dieser Saison kommt Haaland alleine für seinen Arbeitgeber Manchester City bereits auf 34 Einsätze, die Skyblues kämpfen noch in drei Wettbewerben um den Titel. "Das summiert sich am Ende auf einige Meter", sagte Haaland: "Was soll ich tun? Ich muss einfach den Spielplan verfolgen."

Und dieser sieht nun für Haaland und Co. die Länderspiele gegen die Tschechen und vier Tage später gegen die Slowakei vor. "Es ist schön, für sein Land zu spielen. Aber es ist etwas anderes, wenn man nächstes Wochenende zu Hause gegen Arsenal spielt", sagte Haaland. Er werde nicht lügen, das sei ein großer Unterschied. "Aber was soll man machen, es gibt so viele Spiele wie möglich im Kalender", so der Stürmer: "Das scheint das Ziel zu sein."

Im Sommer wird Haaland etwas mehr Ruhe haben, mit dem norwegischen Nationalteam hat er sich nicht für die EM qualifiziert. "Es wird fünf oder sechs Spiele weniger für mich geben. Ich werde mich endlich entspannen können", sagte Haaland. Trotzdem sei es "selbstverständlich doof", das Turnier in Deutschland zu verpassen.