"Stolz auf sie": Flick vor BVB-Duell trotz Remis zufrieden

Hansi Flick sieht das Remis gegen Betis Sevilla nicht als großen Beinbruch für den FC Barcelona im Meisterrennen. "Das ist Teil des Sports, wir können nicht jedes Spiel gewinnen", sagte der deutsche Trainer der Katalanen: "Ich habe den Spielern gesagt, dass es nun ein Spiel weniger ist und wir einen Punkt mehr haben. Ich bin zufrieden damit." Mit dem 1:1 (1:1) baute Barca seine Führung dank der Niederlage von Real Madrid gegen den FC Valencia (1:2) sogar auf vier Punkte aus.

Bis zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gehe es nun vor allem um Regeneration. "Wir haben einen Tag mehr, um uns für das nächste Spiel zu erholen, und das ist gut für die Spieler. Wir müssen auf sie aufpassen", sagte Flick: "Wir haben es gut hinbekommen, die Mannschaft ist in Ordnung und ich glaube daran. Wir sind stolz auf sie." Zur Belastungssteuerung hatte er bereits gegen Betis Stammspieler wie Raphinha zeitweise geschont.

"In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehler gemacht, aber wir haben auch Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit war es dann besser", so der 60-Jährige. Das stimme ihn für die Königsklasse "positiv". Es gebe einfach "Tage, an denen man kein Tor mehr schießt, das muss man akzeptieren. Wir haben alles versucht und das ist alles, was wir mitnehmen können". Bis zur möglichen Meisterschaft sei es eben "ein langer und schwieriger Weg". Die Situation sei weiter "fantastisch".

Nach der frühen Führung von Gavi (7.) hatte Natan (17.) am Samstagabend für Betis ausgeglichen.