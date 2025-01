"Viel, viel besser:" Liverpools Slot warnt vor United

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: Der FC Liverpool ist im Prestigeduell mit dem großen Rivalen Manchester United (Sonntag, 17.30 Uhr/Sky) der klare Favorit - und nimmt die kriselnden Red Devils dennoch ernst. "Sie sind viel, viel, viel besser, als es die Tabelle im Moment darstellt", sagte Liverpools Teammanager Arne Slot.

Der Nachfolger von Jürgen Klopp führt mit Liverpool souverän die Premier League an und liegt auf Titelkurs. Der Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal beträgt bei einem Spiel weniger sechs Punkte.

United wartet unter Coach Ruben Amorim dagegen weiter auf die Wende. Fünf der vergangenen sechs Spiele in der Liga verlor der Rekordmeister, der mit 23 Punkten Rückstand auf Liverpool nur den 14. Tabellenplatz belegt.

Trotz der Formkrise des Gegners will Slot United an der Anfield Road in Bestbesetzung empfangen. Er werde keinen Spieler schonen, kündigte der Niederländer an: "Es ist ein wichtiges Spiel. Sie haben meiner Meinung nach viel bessere Spieler, als es die Tabelle im Moment vielleicht zeigt."