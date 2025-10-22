"Wir brauchen Siege": Röhl will Rangers umkrempeln

Der deutsche Cheftrainer Danny Röhl will dem kriselnden schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers eine komplett neue Spielidee einflößen. "Was ich auf dem Platz sehen will, ist Intensität, sind Sprints, Zusammenhalt und ein offensiver Stil, wir wollen Chancen herausspielen und Tore erzielen", sagte der 36-Jährige auf seiner ersten Pressekonferenz als Coach der Rangers.

Kurzum: "Wir wollen gewinnen. Wir brauchen Siege in Serie, dadurch entsteht Selbstbewusstsein", sagte Röhl. Dafür müsse man "unser Spiel beschleunigen. Wir müssen als Gruppe besser verteidigen und in den Zweikämpfen viel aggressiver sein. Wir müssen jagen".

Röhl weiß aber auch, dass Verbesserungen nicht von heute auf morgen passieren. "Zuerst muss man Spiele gewinnen", sagte der gebürtige Zwickauer, "dann kann man über attraktiven Fußball sprechen." Zuletzt hatten die Rangers trägen Ballbesitzfußball gespielt, dies hatte für reichlich Kritik von den eigenen Fans gesorgt.

Röhl folgte bei den Rangers auf den schottischen Ex-Nationalspieler Russell Martin. Die Rangers gewannen nur eines der ersten acht Spiele in der Premiership. Der Rückstand auf den Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt bereits 13 Punkte, der auf den Stadtrivalen Celtic acht.

"Wir wissen, wo wir derzeit sind", sagte Röhl, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat und der erste deutsche Trainer bei dem Traditionsverein ist. Zuvor war Röhl bis Sommer für Sheffield Wednesday in der zweiten englischen Liga verantwortlich gewesen.

"Ich habe nach einem ambitionierten Klub gesucht, nach einem, mit dem man Titel gewinnen kann. Dieser Klub hat alles für diese Ziele", sagte der frühere Nationalmannschafts-Assistent von Hansi Flick.