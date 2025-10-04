Radio Müller "funktioniert" auch auf Englisch

Titel-Rekord, 300. Profi-Tor - und Radio Müller "funktioniert" auch außerhalb von Deutschland. Thomas Müller ist voll und ganz in seiner neuen sportlichen Heimat Kanada angekommen. "Mein Englisch ist noch kein Shakespeare, das ist mir klar. Aber in der internationalen Fußballsprache kommt es auf das Wesentliche an", schrieb der Star der Vancouver Whitecaps in seinem monatlichen Newsletter.

Als Vizekapitän "versuche ich vor allem meine Erfahrungswerte einzubringen. Das betrifft jegliche Situationen, die im Fußball vorkommen können. Viele dieser Dinge durfte ich selbst von erfahrenen Mitspielern während meiner Karriere lernen, jetzt gebe ich sie weiter. Genau das macht mir Spaß", sagte Müller, der in seiner langen Zeit bei Bayern München für seine lauten und zumeist witzigen Kommentare auf und neben dem Platz bekannt war.

Seine neuen Mitspieler seien "offen und froh über den Austausch und ich kann mich voll einbringen. Das ist für mich die beste Voraussetzung", sagte Müller. Nach dem Gewinn der kanadischen Meisterschaft - seinem 35. Titel, mit dem er zum erfolgreichsten deutschen Fußballer aufstieg - freut sich der 2014er Weltmeister schon auf die nächsten Wochen. "Besonders wichtig war mir, dass wir als Mannschaft im Finale gezeigt haben, wie wir funktionieren können, wenn es zählt. Im Amerikanischen heißt es 'Do or die' – genau diese Mentalität brauchen wir in den anstehenden Play-offs", so Müller.