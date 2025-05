Rassismus in der 3. Liga? DFB stellt Ermittlungen ein

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat drei Ermittlungsverfahren nach möglichen Rassismus-Vorfällen in der 3. Liga eingestellt. In allen Fällen sei "monatelang" ermittelt worden, es seien "dabei auch die jeweiligen Vereine und betroffenen Spieler angeschrieben und um Stellungnahmen gebeten" worden, teilte der DFB am Freitag mit: "Keiner konnte dem Gremium allerdings konkrete Äußerungen und Wortlaute mitteilen."