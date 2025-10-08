Ratcliffe: Amorim soll United "drei Jahre" formen

Trotz der bislang so mageren Bilanz mit Manchester United soll der viel kritisierte Teammanager Ruben Amorim (40) viel Zeit für die Entwicklung der Mannschaft bekommen. Das hat Jim Ratcliffe nun klargestellt, der milliardenschwere Teilhaber des 20-maligen englischen Fußball-Meisters. "Ruben muss über drei Jahre zeigen können, dass er ein großartiger Trainer ist. So sehe ich das", sagte Ratcliffe im Podcast "The Business", produziert von der Times und der Sunday Times.

Die bisherige Kritik am Wirken des Portugiesen hält der 72-Jährige für überstürzt. "Manchmal verstehe ich die Presse nicht. Sie wollen sofortigen Erfolg, sie denken, es sei wie bei einem Lichtschalter: Man drückt ihn, und morgen läuft alles rosig", sagte Ratcliffe. Auf einer solchen Basis lasse sich ein Verein wie United nicht führen.

Amorim hatte in Manchester im November 2024 den Job von Erik ten Hag übernommen, die Saison beendete das Team dann auf Rang 15, es war das schwächste Ergebnis des Klubs seit 50 Jahren. Auch in dieser Spielzeit läuft es nicht viel besser, United ist Zehnter, verlor drei der ersten sieben Spiele und scheiterte im League Cup am Viertligisten Grimsby Town.

Amorim, zuvor mit Sporting Lissabon erfolgreich, soll aber die nötige Zeit bekommen. Ratcliffe hält weniger als ein Drittel der Anteile des Klubs, der mehrheitlich noch immer im Besitz der amerikanischen Glazer-Familie ist. Der Engländer hat aber die sportliche Leitung inne. Von den Glazers erwartet Ratcliffe daher keine Einmischung mit Blick auf die Personalie Amorim: "Das wird nicht passieren."