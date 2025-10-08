Raum will DFB-Führungsrolle übernehmen

Kapitän David Raum vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will auch in der Nationalmannschaft eine Führungsrolle übernehmen. "Ich merke, wie mein Selbstvertrauen wächst. Ich versuche, auch hier voranzugehen und Energie zu geben", sagte Raum im DFB-Teamquartier in Herzogenaurach.

Die Rolle als Spielführer bei RB füllt der Linksverteidiger gerne aus. "Es tut gut, im Verein so eine Bestätigung zu kriegen. Dass ich als Kapitän vorangehen darf, ist ein Riesenkompliment", sagte der 27-Jährige, der sich auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Stammplatz erarbeiten will: "Ich kriege mit, dass da immer über Außenverteidiger-Probleme geredet wird. Ich probiere, bei mir zu bleiben. Ich glaube an mich und meine Fähigkeiten. Meine Mentalität und Physis sind meine Stärken."

Am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Luxemburg und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) könnte rechts hinten auch Raums in die Nationalmannschaft zurückgekehrter Leipziger Teamkollege Ridle Baku auflaufen. "Auf Ridle kann man sich verlassen. Da weiß man, was man kriegt. Er ist ein sehr fleißiger Junge", lobte Raum und ergänzte: "Er gibt immer alles, auf und neben dem Platz. Er bringt sich gut ein und kann auch hier in der Nationalmannschaft helfen."