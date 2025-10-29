RB-Coach Werner lobt und sieht "keinen Egoismus"

Ole Werner versammelte die Spieler von RB Leipzig im Kreis und war voll des Lobes. An einem mental komplizierten Pokalabend, an dem der Tod eines RB-Fans den 4:1 (3:0)-Sieg im Zweitrundenmatch bei Drittligist Energie Cottbus trübte, hatten die Sachsen einen sportlich reifen Auftritt hingelegt. Die Gefahr eines überraschenden Patzers des formstarken Bundesliga-Zweiten kam in der Lausitz nie auf.

Für Werner war das nicht überraschend. "Die Gruppe hat sich gefunden, auf dem Platz und neben dem Platz. Einer arbeitet für den anderen", sagte Werner am Sky-Mikrofon. Das habe der Mannschaft in den vergangenen Wochen immer wieder geholfen, auch enge Spiele zu gewinnen: "Und so entsteht dann eben ein Teamgeist. Du siehst wenig beziehungsweise keinen Egoismus auf dem Platz. Das muss so weitergehen."

Johan Bakayoko (13.), Doppel-Torschütze Christoph Baumgartner (28., 37.) und Ezechiel Banzuzi (59.) hatten den Pokalsieger von 2022 und 2023 am Dienstagabend ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. In der Bundesliga ist RB nach der Auftaktpleite bei Bayern München (0:6) seit sieben Spielen ohne Niederlage. Am kommenden Samstag gastiert der VfB Stuttgart zum Top-Spiel in der Red-Bull-Arena (15.30 Uhr/Sky).

"Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung. Es gibt noch genug Dinge, die wir verbessern können", sagte Werner: "Aber wir sind auf einem sehr guten Weg."