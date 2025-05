Real Madrid gewinnt beim Ancelotti-Abschied

Real Madrid hat zum Abschied von Trainer Carlo Ancelotti einen hart erkämpften Sieg eingefahren. Der spanische Rekordmeister gewann am letzten La-Liga-Spieltag 2:0 (1:0) gegen Real Sociedad aus San Sebastian, Kylian Mbappé (38./84.) erzielte einen Doppelpack. Real schließt die Saison auf Rang zwei hinter Meister FC Barcelona ab.

Ancelotti beendet seine zweite Amtszeit bei Real nach vier Jahren und wird brasilianischer Nationaltrainer. Nachfolger wird aller Voraussicht nach der bisherige Leverkusen-Coach Xabi Alonso, eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Die Real-Fans hatten vor dem Spiel sowohl Ancelotti als auch die Klub-Legende Luka Modric geehrt, der nach der Klub-WM in den USA den Verein nach 13 Jahren verlässt. Auf großen Transparenten waren die Köpfe der beiden Real-Ikonen zu sehen, darunter stand "Danke, Legende" bei Modric und "Danke, Carletto" bei Ancelotti.

Ancelotti gewann mit Real insgesamt 15 Titel in den sechs Spielzeiten, in denen er für den Klub tätig war. Modric, der 2012 von Tottenham Hotspur in die spanische Hauptstadt gewechselt war, bestritt 591 Pflichtspiele für Real und gewann 28 Titel.