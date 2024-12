In Doha trifft Real Madrid am Mittwochabend im Rahmen des Interkontinental-Pokal-Finals auf CF Pachuca. Bei ran verfolgt ihr die Partie im Liveticker.

Das Finale des Interkontinental-Pokals steht an. In Doha (Katar) spielen ab 18 Uhr Real Madrid (Spanien) und CF Pachuca (Mexiko) um den Titel. Bei ran verfolgt ihr das live im Ticker.

+++ 19:45 Uhr: Ancelotti wechselt weiter +++ Nach der Entscheidung wechseln beide Teams nochmals doppelt. Bei Real kommen Arda Güler und Raul Asencio für Bellingham und Vazquez. Für Pachuca betreten Sergio Hernandez und Alexei Dominguez für Deossa und Idrissi das Feld.

+++ 19:40 Uhr: Vini erhöht auf 3:0 +++ Jetzt hat der FIFA-Weltfußballer sein Tor. Vini Jr. hat bei seinem hart geschossenen Strafraum zwar Glück, aber am Ende liegt der Ball im Netz. Moreno war dran.

+++ 19:39 Uhr: Strafstoß für Real? +++ Real fordert Elfmeter, nachdem Vazquez am Knie getroffen wird. Schiedsrichter Valenzuela lässt erst laufen, schaut sich die Situation dann aber am Monitor selbst an und gibt den Strafstoß. Idrissi war der Übeltäter.

+++ 19:31 Uhr: Vini scheitert erneut +++ Vinicius Jr. will unbedingt sein Tor, das merkt man dem Brasilianer an. Nach einem schönen Doppelpass mit dem eingewechselten Diaz will er erneut an Torhüter Moreno vorbei, der diesmal aber das rechte Bein draußen hat. Danach wechselt Pachuca-Coach Guillermo Almada doppelt: Angel Mena kommt für Bautista, Carlos Sanchez ersetzt Rodriguez.

+++ 19:29 Uhr: Rondon knapp drüber +++ Da wäre Courtois machtlos gewesen. Bei einer Flanke steigt Rondon gegen zwei Real-Verteidiger am höchsten und köpft schulbuchmäßig auf den zweiten Pfosten. Der Ball geht knapp drüber.

+++ 19:27 Uhr: Vini verzieht knapp, Modric kommt +++ In einem Konter hat Real eine Überzahlsituation. Am Ende landet der Ball bei Vini Jr., der knapp links am Tor vorbeischießt. Nach der Aktion verlässt Rodrygo das Spielfeld. Für den Torschützen zum 2:0 kommt Routinier Luka Modric.

+++ 19:25 Uhr: Courtois muss zupacken +++ Pachuca zeigt sich mal wieder: Einen Freistoß aus rund 30 Metern nimmt Stürmer Rondon direkt und zwingt Real-Keeper Courtois zur Parade.

+++ 19:20 Uhr: Mbappe geht +++ Real-Coach Carlo Ancelotti wechselt erstmals. Für den nicht ganz fitten Mbappe kommt Brahim Diaz auf das Feld. Außerdem verlässt Camavinga den Rasen und wird durch Dani Ceballos ersetzt.

+++ 19:17 Uhr: Wie reagiert Pachuca? +++ Wie sieht nun die Reaktion der Mexikaner aus, geht noch was für Pachuca? Real zeigt sich durch die individuelle Klasse vor dem Tor eiskalt.

+++ 19:09 Uhr: Pachuca kommt, Real erhöht +++ Die Mexikaner kommen mit viel Mut aus der Kabine und haben hier noch lange nichts abgeschrieben. Doch das Tor fällt auf der anderen Seite. Nach kurzer Druckphase Pachucas, tänzelt Rodrygo die halbe Abwehr der Mexikaner außerhalb des Strafraums aus und vollendet per Schlenzer ins lange rechte Eck. Eine tolle Einzelaktion des Brasilianers. Doch der Treffer wird aufgrund einer möglichen Abseitsstellung Bellinghams überprüft. Der Engländer steht im Strafraum vor Keeper Moreno und verhindert womöglich die Sicht. Über das Stadion-Mikrofon gibt Referee Valenzuela aber bekannt: Das Tor zählt.

+++ 19:03 Uhr: Zweite Hälfte läuft +++ Der Ball rollt in der zweiten Hälfte. Beide Teams verzichteten auf Wechsel.

+++ 18:46 Uhr: Pause! +++ Nach einer Minute Nachspielzeit ist Pause, es bleibt vorerst beim 1:0 für Real. Die Führung geht in Ordnung, Madrid hat weitaus mehr für die Partie gemacht, auch wenn nicht allzu viele große Chancen bei rum kamen. Pachuca kam gut in die Partie, verteidigte leidenschaftlich, musste dann aber den Wirkungstreffer vor der Pause hinnehmen. Noch ist aber alles offen.

+++ 18:37 Uhr: Real führt mit 1:0! +++ Da ist das 1:0 für Real Madrid. Vinicius Jr wird auf der linken Seite von Bellingham in Szene gesetzt, im Strafraum angekommen, umkurvt er per Übersteiger den herausstürmenden Moreno und legt anschließend auf Mbappe quer. Der Franzose hat leichtes Spiel beim Führungstreffer.

+++ 18:34 Uhr: Verletzungsunterbrechung +++ Nach einem Zusammenprall bleiben Rüdiger und Deossa liegen. Beide waren mit den Köpfen aneinandergestoßen. Nach kurzer Behandlung an der Seitenlinie geht es für beide Spieler weiter.

+++ 18:28 Uhr: Mbappe bleibt hängen +++ Vinicius Jr. eröffnet mit einem traumhaften Pass die große Konter-Chance für Real. Rodrygo legt in der Folge auf den kreuzenden Mbappe, der mit seinem Haken im Strafraum Pachucas allerdings hängenbleibt. Die Mexikaner schaffen es mittlerweile immer seltener ins letzte Drittel der Spanier.

+++ 18:22 Uhr: Real wird gefährlicher +++ Sobald Real das Tempo anzieht und es spielerisch löst, entsteht Gefahr. Nach einer Passstafette durch die Mitte kommt Vini Jr. zum Abschluss. Dieser wird aber gerade noch so von Micolta zur Ecke geblockt. Die Mexikaner verteidigen weiterhin leidenschaftlich.

+++ 18:20 Uhr: Weiter keine Tore +++ CF Pachuca spielt hier eine tolle Anfangsphase und setzt immer wieder kleinere Nadelstiche nach vorne. Madrid hat weiterhin mehr vom Spiel, etwas Zählbares kam bislang aber nicht bei rum.

+++ 18:10 Uhr: Real kontert +++ Nach einer Ecke Pachucas fährt die Real-Offensive einen Konter. Am Ende holt Vini Jr. eine Ecke für die Königlichen heraus, aus der nichts wird.

+++ 18:07 Uhr: Pachuca zeigt sich +++ Auf der Gegenseite zeigen sich erstmals die Mexikaner. Luis Rodriguez testet Real-Keeper Thibaut Courtois mit einem dann doch ungefährlichen Distanzschuss.

+++ 18:05 Uhr: Real spielbestimmend +++ Real Madrid ist hier zu Beginn der Partie - wie zu erwartend - spielbestimmend. Eine Chance hatten die Madrilenen allerdings noch nicht.

+++ 18:00 Uhr: Anstoß! +++ Das Lusail Iconic Stadium zu Doha, wo das WM-Finale 2022 zwischen Argentinien und Frankreich stattfand, ist nicht ansatzweise ausverkauft. Der Ball rollt! Schiedsrichter der Partie ist übrigens Jesus Valenzuela aus Venezuela.

+++ 17:15 Uhr: Vini, Mbappe und Rodrygo starten bei Madrid +++ Die Aufstellungen der beiden Teams sind da. Bei Real stürmt das Angreifer-Duo um den frischgebackenen Weltfußballer Vinicius Jr, Kylian Mbappe und Rodrygo. Bei den Mexikanern ist Stürmer Salomon Rondon wohl bekanntester Mann. Der Venezuelaner spielte unter anderem für Newcastle in der Premier League. Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Garcia - Valverde, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr., Mbappe. CF Pachuca: Moreno - Rodriguez, Barreto, Micolta, Gonzalez - Montiel, Pedraza, Bautista, Deossa, Idrissi - Rondon.