Real wohl länger ohne Europameister Carvajal

Real Madrid muss wohl länger auf den spanischen Europameister Dani Carvajal verzichten. Wie der Klub am Tag nach dem 2:1-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona bekannt gab, wurde beim Rechtsverteidiger "ein freier Gelenkkörper im rechten Knie diagnostiziert". Als Folge wird sich der frühere Leverkusener einer Arthroskopie unterziehen. Real nannte offiziell keine Ausfalldauer, spanischen Medienberichten zufolge soll diese aber zwischen zwei und drei Monaten betragen.