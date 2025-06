Reitz vor U21-EM: "Mehr Anspannung als in der Bundesliga"

Die deutschen U21-Fußballer können den Start der EM in der Slowakei kaum erwarten. "Ich spüre schon mehr Anspannung im Vergleich zur Bundesliga", sagte Mittelfeldspieler Rocco Reitz vor dem richtungsweisenden Auftaktspiel gegen Slowenien am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra. Der Profi von Borussia Mönchengladbach sei zwar "nicht nervös, aber ich denke schon viel über das Spiel nach. Das überrascht mich."

Nach zwei Wochen intensiver Vorbereitung soll gegen einen unangenehmen Gegner auf den Punkt alles passen. Er habe "extrem Bock" auf sein erstes großes Turnier, sei "voller Vorfreude, voller Stolz", so Reitz, der "so lange wie möglich hierbleiben" will.

Slowenien verteidige "mit Mann und Maus", ließ in der EM-Quali sogar Frankreich hinter sich und "nutzt alle Mittel, um eklig zu sein und von überall Alarm zu machen", warnte DFB-Trainer Antonio Di Salvo, der seine Startelf "bis auf eine Personalie" im Kopf hat: "Wir stellen uns auf ein hartes Spiel ein."

Das bittere Vorrunden-Aus bei der EM 2023 habe er abgehakt. "Das interessiert mich null, daran denke ich überhaupt nicht mehr", sagte Di Salvo: "Das ist jetzt eine andere Mannschaft, ein anderes Turnier."

Eines, in das der deutsche Jahrgang 2002 und jünger mit 15 Spielen in Serie ohne Niederlage als Mitfavorit geht. "Wir haben zwölf Spiele gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Das ist ein Zeichen der Stärke, das haben wir in der Vorbereitung natürlich bewusst bespielt", sagte Di Salvo.

550 deutsche Fans werden die DFB-Auswahl laut DFB zum Auftakt unterstützen, die Mannschaft fährt am Donnerstag gegen Mittag vom EM-Quartier in Modra in das etwa eine Stunde entfernte Nitra, um sich in einem Tageshotel auf die Begegnung am Abend einzustimmen. - Die voraussichtliche Aufstellung:

Deutschland: Atubolu - Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown - Martel, Reitz - Knauff, Gruda, Nebel - Woltemade. - Trainer: Di Salvo

Schiedsrichter: Jakob Sundberg (Dänemark)