Robben wird Jugendtrainer in Groningen

Zurück zu den Wurzeln: Arjen Robben wird Nachwuchstrainer bei seinem Jugendklub FC Groningen. Wie der Verein aus der niederländischen Eredivisie am Donnerstag mitteilte, übernimmt die 41 Jahre alte Klubikone von Bayern München ab sofort die U14 des Vereins, in die in der kommenden Saison voraussichtlich auch Robbens jüngster Sohn Kai aufrückt.