Rooney muss bei Zweitliga-Schlusslicht Plymouth gehen

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Wayne Rooney ist nach nur sieben Monaten seinen Trainerjob bei Plymouth Argyle schon wieder los. Das Zweitliga-Schlusslicht gab am letzten Tag des Jahres die Trennung von dem 39-Jährigen bekannt. Am Sonntag hatte Plymouth 0:2 gegen Oxford United verloren und war von den eigenen Fans ausgebuht worden. Die Trennung sei "in beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es.