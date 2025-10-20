Rückkehr zu Liverpool? Klopp: "Theoretisch ist es möglich"

Erfolgstrainer Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr zum FC Liverpool vorstellen - zumindest in ferner Zukunft. "Theoretisch ist es möglich", sagte Klopp im Podcast-Format "Diary of a CEO": "Ich habe gesagt, dass ich nie ein anderes Team in England coachen werde. Also wenn, dann ist es Liverpool." Für den Moment "liebe" er allerdings seine derzeitige Funktion als Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern und vermisse das Trainerdasein nicht.

In "ein paar Jahren" könne sich das jedoch ändern. "Ich bin jetzt 58", sagte Klopp: "Müsste ich die Entscheidung heute treffen? Ich werde nicht wieder Trainer sein. Aber Gott sei Dank muss ich das nicht tun. Ich kann einfach sehen, was die Zukunft bringt, aber jetzt bin ich an einem Projekt beteiligt, das ich wirklich liebe." Er könne seinen Job nur dann "wirklich gut machen, wenn ich mich zu 100 Prozent darauf konzentriere".

Weiter das Gleiche zu tun, worin man gut sei, verstehe Klopp nicht. "Ich weiß, dass ich ein guter Trainer bin. Ich muss das nicht beweisen, nicht einmal mir selbst. Ich kann mich melden und morgen Verein X, Y und Z trainieren. Das will ich nicht."

Seine neue Funktion im Red-Bull-Konzern, die er zu Jahresbeginn angetreten hatte, mache ihm Freude. "Ich möchte für Red Bull wirklich richtig gute Arbeit leisten. Ich fühle mich bereits für alle Menschen verantwortlich, mit denen ich zusammengearbeitet habe."

Die derzeitigen Probleme seines ehemaligen Klubs sind für Klopp nicht überraschend. "Entwicklung braucht Zeit, daran kann niemand etwas daran ändern", sagte Klopp. Es sei "alles gut", man müsse in den "entscheidenden Momenten bereit sein". Allerdings garantiere das nicht, "dass man dann wieder gewinnt. Das passiert nicht einfach so. Man kann nicht Meister werden, Geld ausgeben und wieder Meister werden. Die anderen Mannschaften schlafen nicht."