Rückschlag für Nottingham - Schade trifft

Nottingham Forest hat im Kampf um ein Champions-League-Ticket in der Premier League einen möglicherweise folgenschweren Rückschlag erlitten. Das Überraschungsteam verlor am 34. Spieltag gegen Mittelfeldklub FC Brentford mit 0:2 (0:1). Statt auf Rang drei zu klettern, geht Forest nun vom Europa-League-Platz sechs in die letzten vier Spieltage.