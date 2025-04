Rüdiger: "Mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen"

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hofft durch seine Knie-Operation auf das Ende einer längeren Leidenszeit. "Nachdem ich mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen gespielt habe, war es leider unumgänglich, dass ich mich einer Meniskusoperation unterziehen musste", sagte der 32-Jährige: "Jetzt bin ich endlich wieder schmerzfrei, und die Operation war ein Erfolg." Sein Verein Real Madrid hatte am Dienstagmorgen über den Eingriff informiert.

Das Final Four (ab 4. Juni) mit der Nationalmannschaft hat Rüdiger allerdings noch nicht abgehakt. "Ich möchte so schnell wie möglich wieder spielen können, da mit der Nations League und der Klub-Weltmeisterschaft zwei große Turniere vor mir liegen", sagte der gebürtige Berliner. Er müsse allerdings "von Woche zu Woche schauen und wir werden sehen. Ich werde alles tun, was ich kann, damit es klappt."

Rüdiger hatte mit seinem Ausraster kurz vor dem Ende des Finals der Copa del Rey gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) für große Diskussionen in seiner Heimat gesorgt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rügte den Verteidiger anschließend scharf, auf eine Sanktion verzichtete der Verband aber. Wenige Stunden nach dem Vorfall hatte Rüdiger öffentlich um Entschuldigung gebeten, ihm droht in Spanien dennoch eine lange Sperre.