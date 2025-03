Rummenigge lobt Goretzka: "Unglaublich seriös und klug"

Karl-Heinz Rummenigge spricht mit großer Hochachtung über Leon Goretzkas langen Weg zurück in die Fußball-Nationalmannschaft. "Er hat sich unglaublich seriös und auch klug verhalten. Was man ihm da zum Teil zugemutet hat, hat er angenommen und sich trotzdem durchgesetzt", sagte der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat des FC Bayern bei einem Termin der Infinity League am Samstag in München.

16 Monate nach seiner Aussortierung war der Mittelfeldspieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder berufen worden - und er lieferte beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien in Mailand als Siegtorschütze gleich eine Klasseleistung. Der 30-Jährige wird auch am Abend (20.45 Uhr/RTL) im Rückspiel in der Startelf stehen, verriet Nagelsmann.

"Ich finde es toll, wie er sich zurück in den Fokus katapultiert hat", lobte Rummenigge. "Es freut mich, weil ich finde, dass er es sich sehr verdient hat. Ich kann mir vorstellen: Im Moment ist er total happy."