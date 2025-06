Sampdorias Zweitliga-Klassenerhalt praktisch sicher

Der frühere Fußball-Europacupgewinner Sampdoria Genua hat seinen ersten Absturz in die Drittklassigkeit voraussichtlich endgültig abgewendet. Das entscheidende Relegations-Rückspiel des italienischen Ex-Meisters um einen Platz in der zweitklassigen Serie B bei US Salernitana musste wegen Ausschreitungen der Heimfans 25 Minuten vor Spielende beim Stand von 2:0 für die Samp abgebrochen werden. Das Hinspiel hatte Genua auf eigenem Platz 2:0 gewonnen.