SC-Frauen: Kayikci beendet im Sommer ihre Karriere

Die verletzungsgeplagte Rekordspielerin und Kapitänin Hasret Kayikci vom Frauenfußball-Bundesligisten SC Freiburg wird ihre Karriere im Sommer beenden. Die 33-Jährige spielt seit 2011 für den Sport-Club und erzielte in 224 Pflichtspielen insgesamt 78 Tore. Zuvor war die gebürtige Heidelbergerin für den FCR Duisburg aktiv. Mit dem FCR gewann sie zweimal den DFB-Pokal und einmal den UEFA-Cup.

Kayikci hat im August des vergangenen Jahres ihren dritten Kreuzbandriss erlitten und befindet sich nach wie vor in der Reha. "Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit, in der ich jede Minute auf dem Feld geliebt habe", sagte Kayikci: "Für mich waren nicht die Spiele an sich besonders, sondern die Erfolge und Misserfolge, die ich mit meinen Freunden und den Menschen im Verein geteilt habe."