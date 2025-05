Schottland: Kein Sieger im Old Firm Derby

Die Glasgow Rangers und der schottische Meister Celtic haben sich in der 446. Auflage des traditionsreichen Old Firm Derbys 1:1 (1:0) getrennt. In der gewohnt hitzigen Partie brachte Cyriel Dessers (44.) die Rangers kurz vor der Pause in Führung. Adam Idah glich für die Hoops nach einer knappen Stunde aus (57.).

In der langen Tradition des Glasgower Stadtderbys war es das insgesamt 105. Unentschieden. Die Rangers liegen aktuell bei 171 Siegen - die Bhoys in Green, die erst in der vergangenen Woche durch ein 5:0 bei Dundee United den 55. Meistertitel der Vereinsgeschichte einfuhren, haben bisher 170 Derbysiege eingefahren.