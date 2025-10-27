Schottland: Pfannenstiel neuer Sportdirektor von Aberdeen

Der Fußball-Weltenbummler Lutz Pfannenstiel stellt sich seiner nächsten Aufgabe: Der 52-Jährige wird neuer Sportdirektor beim schottischen Erstligisten FC Aberdeen. Das gab der Verein am Montag bekannt. Pfannenstiel, der Ende August nach fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams St. Louis City SC freigestellt worden war, übernimmt sein neues Amt offiziell am 10. November, vorbehaltlich der Erledigung der Visumformalitäten.

"Der FC Aberdeen hat das, wovon viele Vereine weltweit nur träumen können – eine reiche Tradition, eine bewegte Geschichte und eine echte Fußballseele", sagte Pfannenstiel: "Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung im Fußball in eine schottische Stadt und Region einzubringen, die für diesen Sport lebt, und ich freue mich darauf, ein aktiver Teil dieser großartigen Gemeinschaft zu sein."

Pfannenstiel hatte zu seiner aktiven Zeit als erster Spieler überhaupt auf allen sechs Kontinenten unter Vertrag gestanden. Vor seiner Aufgabe in St. Louis hatte er zudem in Deutschland als Leiter Internationale Beziehungen bei der TSG Hoffenheim und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet.

"Lutz wird alle Bereiche des Aberdeen FC im Zusammenhang mit Fußball und Leistung überwachen und dafür verantwortlich sein, um unsere ehrgeizigen Ziele in der heute hart umkämpften schottischen Fußballliga zu erreichen", sagte Aberdeens Vorsitzender Dave Cormack: "Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Coaching, Scouting, Nachwuchsförderung und Führung, die er in verschiedenen Funktionen und Kulturen gesammelt hat, wird Lutz unserer Meinung nach eine wichtige Rolle dabei spielen, die fußballerischen Ziele des Vereins in den nächsten Jahren zu erreichen."