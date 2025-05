Schult: Popp-Wechsel zum BVB "durchaus realistisch"

Die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult kann sich ihre langjährige Mitspielerin Alexandra Popp künftig im Trikot von Borussia Dortmund vorstellen. "Ich halte es durchaus für realistisch, dass sie irgendwann für Dortmund spielen könnte", sagte Schult im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die ehemalige Nationalmannschaftskapitänin Popp ist in Witten im Ruhrgebiet geboren und bekennender BVB-Fan. "Sie hatte früher diese Möglichkeit nicht", sagte Schult: "Nun kann sie einen Traum wahr werden lassen, den sie als kleines Mädchen hatte."

Die Frauenmannschaft des BVB stieg jüngst zum vierten Mal in Folge auf und spielt in der kommenden Saison erstmals drittklassig. Ziel ist es, langfristig den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Popps Vertrag beim VfL Wolfsburg endet nach der kommenden Saison, dann ist die Stürmerin 35 Jahre alt.